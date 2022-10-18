REITs股利優勢 國內首檔新加坡幣別基金登場

高通膨環境、FED 升息等影響下，市場希望能找尋提高收益空間的投資題材。兆豐投信今 (18) 日召開新基金發布記者會指出，看好新加坡政經局勢穩定與表現強勁，推出「兆豐新加坡交易所房地產收益基金」，聚焦相對高股利、低波動的新加坡 REITs 為投資標的，為國內首檔新加坡幣別基金。

兆豐投信表示，疫後復甦環境下，亞洲國家日益解禁，如新加坡較早解封，觀光客源恢復動能，可望擴大各類資產收益機會，根據《全球金融中心指標》第 32 期排名統計，新加坡取代香港，站上亞洲第一金融中心，因此相當看好新加坡政經局勢穩定與表現強勁。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡經濟基本面強勁，帶來強大的外匯存底與經常帳盈餘，搭配管理出色的貨幣政策，有助新加坡幣在亞洲貨幣當中較能抵禦波動，成為避險貨幣之一。在新加坡政府支持下，新加坡交易所提供完善的發展體制，推升 REITs 佔新加坡交易所市值比重高達 13%，遠比成熟國家的美國、英國及其他國家更高。

受惠交易制度健全，新加坡 REITs 自 2012 年掛牌檔數 20 檔、市值約新幣 480 億元，快速成長至 2022 年有 43 檔、市值估新幣 1,170 億元，顯示新加坡經濟動能強勁，對房地產有正面助益，推升新加坡 REITs 具較高股利及較低波動度，綜觀今年各國 REITs 股利率表現，預估新加坡達 5.68%，表現優於其他國家。

兆豐投信表示，伴隨新加坡經濟量能起飛，帶動新加坡 REITs 具有較高股利的優勢，建議投資人不妨趁勢以定期定額或單筆分批進場的方式，跟上新加坡房地產 REITs 的投資契機；本基金保管銀行為彰化商業銀行，募集期間將為 10/24~11/4，將發行新臺幣、美元、新加坡幣等三種幣別，亦是目前國內首檔以新加坡幣級別發行的基金，除了帶給投資人彈性運用資金的需求，也提供多元外幣的資產配置選擇。