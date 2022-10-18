未來勞退「繳多領少」 退休規劃簡單上手就看這工具

在高齡與少子化的趨勢下，民眾未來勞退勢必「繳得多但領得少」，加上通膨壓力讓錢變得更薄，想靠政府的勞工退休金養老恐將有錢不夠用的風險，理財專家建議，年輕人應提前規劃退休所需資金，才能藉由時間複利累積足夠退休金快樂養老。

退休金三支柱 想存退休金得靠自己

目前大多數人退休金準備主要來自於自行準備、企業提撥與社會保險三大類。

其中自行準備包含儲蓄、保單、基金與股票等理財；企業提撥則依職業性質分為勞退新舊制、退撫基金等；至於社會保險有勞工保險、公教人員保險與國民年金等。

過去民眾退休準備主要以社會保險中的勞工保險與企業為員工提撥的新舊勞退金為主，個人理財比例相對較少，但隨著人口結構翻轉，在領退休金的高齡者越來越多，但勞動人力越來越少的情況下，未來勞工退休金「繳多領少」幾乎已成定局，加上物價飆漲的通膨壓力，未來想靠社會保險和企業提撥做為退休金來源，恐將面臨錢不夠用的窘境。

退休規劃越早開始 才能無痛理財

為避免日後退休落入錢不夠用的困境，規劃退休金必須越早越好，才有機會利用時間複利把退休金養胖。舉例來說，今年 20 歲的小明預計在 65 歲退休，以一個月所需生活費 3 萬元、生活費上漲 5%，假設小明退休後還有 20 年生活，則他至少要準備約 1300 萬元退休金才足以支應老年生活，每月平均需準備 6,211 元退休金。

但如果小明 30 歲才開始準備退休金，在相同條件下，小明每月平均 10,982 元退休金才夠；而若小明直到 40 歲才動手規劃退休金，則小明每個月則需準備 2 萬元才能存夠退休金，由此可知，越晚準備存退休金，每月需要的存的金額也就越多。

根據勞動基金運用局公布數據，去 (2021) 年新制勞退基金收益數約 2836 億元，以新制勞工 1205 萬名提繳人數計算，平均每人約可分紅 2.3 萬元，以此推算，光靠社會保險與公司提撥支應，勢必無法滿足退休生活所需的資金，因此如何透過自己理財養胖退休金，確保退休生活品質成為上班族必須面對的課題。

兆豐銀行建議，歸納目前常見理財方式，光靠儲蓄孳息勢必無法對抗通膨壓力，想靠投資股票理財也需要花時間關注市場動態，相較之下，基金理財對於無暇盯盤又想理財的上班族來說，可說是相對理想的選擇。

然而近期市場劇烈波動，不少投資人會選擇透過定期定額方式，分批進場布局，透過拉長扣款時間與次數，讓投資人有更多機會可逢低進場布局，攤平投資成本，更要藉由市場波動大的時機不斷累積基金的單位數，當牛市來臨時就能更快養大自己的退休金準備金。

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本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。本文由兆豐銀行贊助。

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