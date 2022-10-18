鴻海科技日秀４亮點：3款新車、首度公開車用軟體 、離子阱和低軌衛星技術

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：上漲 441 點，漲幅 1.43% 至 30662。

■那斯達克 100 指數：上漲 210.55，漲幅 1.90% 至 11323.00。

■標普 500 指數：上漲 63.00，漲幅 1.71% 至 3751.25。

二、美股盤前關注重點：

1. 鴻海科技日秀４大亮點：鴻海 (2317) 在今日 (10/18) 舉辦鴻海科技日，今天同時是鴻海創辦人郭台銘先生的 72 歲生日，今日早上開著城市休旅車 Model B 進場，鴻海近年花不少心力往電動車領域發展，創建了鴻海 MIH 開放電動車聯盟，旨在整合電動車業的競爭環境，鴻海科技日點出 4 大亮點：展示 3 款新車、首度公開車用軟體 、上下游布局、離子阱和低軌衛星技術。(推薦閱讀：鴻海科技日今日登場！9 檔營收超強的鴻海科技日概念股出列！)

2. 美國銀行 Q3 營收與獲利超預期：主要受惠於聯準會升息，整體營收 245 億美元、淨利息收入大增 24%、每股獲利 0.81 美元，表現超越市場分析師預估。執行長在聲明中表示，所有業務都實現了強勁的成長，同時客戶活動上升協助推動收入成長 8%。美國消費者客戶支出水準仍然強勁，存款數量維持在高點。

3. 英國財政大臣將宣布新計劃：英國新任財政大臣亨特，推翻了首相特拉斯幾乎所有小型預算，並對一項龐大的能源補貼計劃進行了調整，特拉斯曾計劃在 2023 年 4 月將所得稅的基本稅率從 20% 降至 19%，比預期提前一年。亨特宣佈，現在將無限期地保持在 20%。(延伸閱讀：市場多空劇烈震盪，選股與落底訊號沒方向，講座內容公開給您參考)

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