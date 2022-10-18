遭外資割韭菜慘賠3000億？ 國安基金駁斥非事實

台股隨美股重挫，拖累勞動基金績效，立委質疑負責進場點火的國安基金遭外資「割韭菜」因而慘賠 3000 多億元，對此國安基金晚間澄清，自 7 月 12 日進場以來僅投入 100 多億元，不可能出現 3000 多億元的慘賠，駁斥外界說法並非事實。

受股市劇烈震盪衝擊，勞動基金今年前 8 月虧損已逾 3200 多億元，國民黨立委李貴敏今 (18) 日在立法院質詢指出，包括勞動基金與國安基金已虧損 3000 多億元，質疑政府護盤的政策是否妥適？

對此，國安基金表示，國安基金截至 9 月底約投入 112 億元進場護盤，不可能因為進場護盤台股就出現 3000 多億元的鉅額虧損，反駁媒體報導所稱，國安基金進場護盤因此大賠 3000 多億元。

國安基金表示，近期因台股與美股高度連動，尤以我國電子半導體股成交比重占 5 成以上，費半及那斯達克指數漲跌均影響台股波動，累計今年度以來，費半及那斯達克跌幅達 43.95% 及 31.76%，台股跌幅亦達 27.96%。

國安基金指出，從 7 月 12 日進場以來，截至 10 月 18 日，台股跌幅約 5.92%，已初步發揮穩盤效果。

至外界質疑被外資當「韭菜割」等節，國安基金表示，外資在我國股市占比高，受國際政經環境影響，導致外資大量賣超台股，對此國安基金將密切關注外資動向，適度調整操作策略，絕不致發生與外資對作情事，因此所稱被外資割韭菜的說法，實屬誤解。

國安基金表示，近期國際政經不確定因素仍影響股市穩定，國安基金將持續密切關注國際政經情勢發展，並與其他相關部會密切合作，及時妥適因應，以達穩定投資信心及維護資本市場安定。

