國產署今年第3批地上權標的出爐 台中東勢逾3000坪土地企業有興趣

財政部國產署今 (22) 日公布今年第 3 批共 15 批地上權標的案，其中有 10 批為首宗列標，且多數集中在台中市，而位於東勢區、占地面積逾 3000 坪的標的，已有國內大型企業前來洽詢。

國產署表示，本次招標土地分別位於台中市共有 7 宗、高雄市 3 宗，台北市、新北市、桃園市、台南市、嘉義市則各有 1 宗，15 宗標的合計面積共 5.82 公頃，權利金底價新台幣 33 億 4084 萬餘元。

國產署副署長李政宗表示，本批列標地上權商業區土地共 4 宗，其中位於台中市干城商業區推出 2 宗，皆為坵塊方整之第 7 種商業區土地，由於干城商業區緊鄰火車站，具有良好地理位置優勢，加上近年已標脫該地區多宗土地，詢問度及討論聲量極高。

另外，位於台中市東勢區延平段的土地，面積共 3468 坪，屬住宅區用地，鄰近東勢本街與豐勢路商圈，生活機能良好加上占地面積廣大，目前已有國內知名企業前來洽詢。

而位於高雄市興達港周邊商業區土地，面積超過 3000 坪，鄰近情人碼頭、樂活海洋國航海 (帆船) 學校；嘉義市南門段土地臨垂楊路及成仁街，為嘉義市中心難得之商業區大面積土地。

至於雙北地區 2 宗住宅區土地，台北市中山區土地位於松江路靜巷內，近捷運松江南京站及四平商圈；新北市土城區學海街土地距捷運土城站僅 600 公尺，交通便利生活機能佳。