我儲能發展至配電新階段 台達電已取得訂單

國際智慧能源週將開展，針對國內儲能發展，台達電 (2308-TW) 能源系統解決方案資深處長艾祖華表示，國內儲能案場已進入電力轉換的新階段，廠商將開始為台電提供電力，帶動 E-dReg 儲能設備需求成長，台達電已取得訂單並準備建置。

艾祖華表示，台電 AFC 調頻平台最初是為了讓太陽能併入電網後能更加穩定，初期儲能廠商多提供 dReg 調頻用儲能系統，如今 dReg 設備已幾乎達飽和，台電正著手推動國內 E-dReg 配電儲能系統的建置。

dReg 儲能系統主要應用於台電緊急時刻穩定電力系統頻率用的設備，而 E-dReg 除了電網穩定功能，也能預先儲存多餘電力、配合調度放電至電網。

艾祖華表示，再生能源滲透率提高後更需要將電力輸出給電網，提高再生能源功效，也能讓台電電力供給更穩定，因此，具備配電能力的 E-dReg 大規模儲能系統已成為現階段重點，帶動國內 E-dReg 儲能需求。

國內已有廠商提前佈局，台達電表示，目前已接獲 E-dReg 儲能系統訂單並進行當中，未來將會開始動工，除了台達電以外，台廠盛達也將在未來一年內完成 E-dReg 配電級 9.5MW 併網建置。

台達電積極布局儲能商機，儲能產品涵蓋功率調節系統 (PCS)、固定電網、電池儲能、電動車充電等服務，預計該業務今年成長有望達 3-5 成。

台達電已在國內外市場持續擴大儲能業務，最新 PCS 已獲美國電力大廠採用，國內方面，截至 9 月底，在台電電力交易平台調頻備轉上線容量中，台達電 PCS 系統的儲能案場已達 42%，第四季將能拿下一半的市場。