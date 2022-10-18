明泰搶光纖、Wi-Fi 7商機 BBWF展秀出XGS-PON等新品

網通大廠明泰 (3380-TW) 今 (18) 日參加寬頻產業年度盛會寬頻世界論壇 (BBWF)，看準全球光纖建置、Wi-Fi 7 新技術商機，秀出對稱固定光纖 GPON (XGS-PON) 與路由器等新品。

明泰表示，後疫情時代激增的寬頻需求已帶動各國政府、電信商紛紛加快寬頻建置，也帶領 10G 光纖網路剛性需求大幅成長，公司推出 XGS-PON 新品，滿足終端寬頻需求。

XGS-PON 與以往非對稱 XG-PON 相比在於，前者上傳、下載速度一致，能滿足直播、串流等網路需求。

至於無線傳輸方面，Wi-Fi 7 發展神速，聯發科、高通、博通大廠今年相繼發布 Wi-Fi 7 SoC 晶片，Wi-Fi 7 傳輸速度預計將能超過 46Gbps，是 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 的 5 倍。

明泰表示，WiFi-7 陸續將在明年進入商用，2024 年將逐漸普及，公司提前布局推出 Wi-Fi 路由器等產品。

5G 布局中，明泰產品涵蓋基站無線電單元 (RU)、分布單元 (DU) 與中央單元 (CU) 到核心網各端，且已獲得多家國際客戶認可，成功進入歐、美、日市場，建置 40 多個應用場域。

明泰董事長黃文芳認為，由於全球邁入 5G、後疫情時代，高頻高速網路世代來臨，未來將由多種通訊技術與物聯網相互搭配。