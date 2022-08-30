盛達儲能布局持續發酵 助偉昌5MW案場通過台電測試

國內儲能進入快速建置期，盛達 (3027-TW) 儲能業務正持續發酵，電盤、電力系統廠商偉昌電氣建置苗栗銅鑼儲能案場，找上盛達旗下盛齊綠能，採購 5MW dReg 0.25 AFC 儲能系統 (ESS)，並成功通過台電 AFC 測試。

偉昌電氣董事長林賢坤表示，國內儲能系統領域逐漸受到重視，相關規定也會愈加完善，但要切入儲能系統並不容易，包含行政流程及系統整合技術。偉昌電器也積極布局儲能工程承包建置，曾協助漢翔完成位於設在西屯區的台中廠區 5MW 儲能系統建置。

偉昌電氣苗栗銅鑼案場通過台電 AFC 調頻輔助服務能力測試，成為苗栗第一場 5MW 併聯加入電力交易平台的儲能系統。偉昌苗栗 5MW 案場採用盛齊綠能儲能系統設備，包含儲能電池櫃、電池管理系統 (BMS)、功率調節器 (PCS)，以及能源管理系統 (EMS) 成功完成台電通訊及能力測試。

盛達儲能業務持續發酵，下半年起儲能工程陸續運營挹注營收，此次苗栗案廠建置便是其中一例，法人估盛達今年營收將雙位數成長，明年更進一步大幅躍增，可望改寫 2011 年的新高紀錄。

盛達指出，目前國內儲能案場建置訂單強勁，在手訂單達 120 MW，其中 50MW 已開案陸續進行土建工程，預計下半年至明年第一季前完工，其餘 70MW 則將在明、後年完工，盛達將陸續認列營收。

盛達今年前 7 月營收達 5.7 億元，皆未認列任何儲能系統相關營收，隨著下半年儲能案場開始貢獻，下半年開始至明年，營收將進入爆炸成長期。