運到了也只能等 數十艘LNG船在歐洲海岸漂流 無法卸貨

在西方針對烏克蘭衝突實施制裁後，俄羅斯逐漸減少汽油供應，歐洲正在應對能源供應壓力。多數國家正依賴液化天然氣 (LNG) 應急，但由於短時間過多供應，「再氣化」能力不足，因此陷入新的困局。

受此影響，有數十艘裝載 LNG 的船隻在歐洲海岸附近漂流，無法及時卸貨。

數據顯示，超過 35 艘載有液化天然氣的船舶在西班牙和地中海漂流，僅加的斯灣 (Bay of Cadiz) 就停泊了至少 8 艘船隻。

這一現象的原因在於，當地再氣化工廠儲罐幾乎已經裝滿，無法及時將天然氣輸送到歐洲各國。

熟悉情況的分析師和消息人士周一 (17 日) 指出，西班牙本周僅在其再氣化碼頭為貨物提供了 6 個泊位，這一數量還不到在海岸排隊的 LNG 船隻的五分之一。

西班牙擁有歐盟內最大的再氣化能力，占所有液化天然氣的 33% 和 44% 的液化天然氣儲存能力。

西班牙天然氣經營商 Enagas 指出，由於產能過剩，可能會拒絕 LNG 的卸載，再氣化工廠儲罐不足的情況，預計至少會持續到 11 月的第一個星期。

數據資訊公司 ICIS 的 LNG 分析師 Alex Froley 表示，目前大量的貨物在西班牙南部或地中海附近等待，還有一些貨物在英國附近等待卸貨。”

Froley 補充稱，貨物擁堵的另一個原因是，隨著冬季的臨近和取暖需求的增加，天然氣價格預計將繼續上漲，因此一些船隻實際上也在等待以更高的價格售出，這一價差，已足以抵消停泊在近海所產生的額外運輸成本。

Froley 指出，如果出現不利的狀況，這些船隻可能會開始尋找歐洲以外的不同港口銷售貨物。