〈能源盤後〉拜登擬再釋出多達1500萬桶SPR 原油跌至2周多低點

原油期貨價格周二 (18 日) 收低，係因美國將再次釋放戰略石油儲備 (SPR) 的議論，加上市場持續擔心經濟衰退恐削弱能源需求，進一步將油價拉低至兩週多以來的最低點。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.64 美元或 3.1%，收每桶 82.82 美元，為 9 月 30 日以來的最低收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.59 美元或 1.7%，收每桶 90.03 美元，為 10 月 3 日以來的最低收盤價。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.5506 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 3.9935 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格大跌 4.2%，收每百萬 Btu 5.745 美元，延續周一 7% 跌幅。

市場推動力

《彭博》報導，拜登政府將再度釋出 SPR 內的 1000 萬桶至 1500 萬桶石油，以抑制汽油價格進一步上漲，為今年初啟動的分批釋出 SPR 1.8 億桶計畫的最新一輪。

多位白宮官員表示，拜登可能最快周三就會下令追加釋出。白宮周二表示，拜登總統周三將針對汽油價格發表談話。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，在美國已經將 SPR 庫存降至 1982 年以來的最低水準之後，官方又再次釋出 SPR 庫存。

美政府 3 月下旬宣布，未來 6 個月內每日將自 SPR 釋放 100 萬桶石油，總計超過 1.8 億桶。根據 Flynn，目前已經釋放該 1.8 億桶中的 1.65 億桶。

Flynn 報告指出，如果石油輸出國組織「認為合適，就能輕易抵消 SPR 的再次釋出，且他們也可能有動機這麼做，因為拜登政府並沒有沙烏地阿拉伯或其他 OPEC 國家有實質良好的外交互動。」

10 月頭一周因 OPEC + 減產決議所帶來的油價漲幅，迄今大部分已回吐。OPEC + 同意自 11 月減產 200 萬桶 / 日，但因幾個生產國產量本就低於生產配額，因此預計實際減產幅度約 100 萬桶 / 日，但此舉措仍被視為意義重大，尤其是在美政府呼籲增產，但該集團仍執意減產的情形下。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示：「短期內，美國和 OPEC+ 之間的衝突繼續升溫，凸顯一些潛在看空石油催化劑的政治本質。有鑑於 OPEC 目前的產量立場，美國有高度動機推進與伊朗和委內瑞拉的談判，尤其是趕在美國期中選舉之前。」

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 周一報告指出，美股強勁上漲和美元走軟未能推高油價。

「市場反而對需求前景持謹慎態度。中國官方明確表示將繼續奉行清零政策，這會提升中國 2023 年的石油需求不確定性。其他地方的經濟衰退擔憂也同樣增加不確定性。」他寫道。

與此同時，美國能源資訊署 (EIA) 周三將公布上周美國石油庫存報告。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油供應下降 120 萬桶、汽油下降 220 萬桶，以及蒸餾油下降 250 萬桶。

