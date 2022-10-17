歐盟擬提出緊急機制 設天然氣價格上限

歐盟執委會計劃提出緊急機制，設定天然氣價格上限，以遏止歐盟最大天然氣市場價格波動，減緩能源危機。

倫敦金融時報（FT）報導，歐盟執委會的草案顯示，這項臨時機制，將對荷蘭天然氣交易中心（TTF）的交易設置動態價格最高上限，該交易中心的主要指數是歐洲所有天然氣交易的基準。

草案內容顯示，其目的是授權歐盟在不損害供應安全或鼓勵消費情況下，出手干預極端天然氣價格，且任何緊急價格上限只能持續三個月。

該計畫將授權成員國聯手採購至少占存量 15％的天然氣，允許企業籌建一個歐洲集團，且俄羅斯供應來源將被排除在外。

歐盟執委會在周二（18 日）通過草案前，仍可能調整內容。下一步，歐盟各國領導人周四、周五將在布魯塞爾峰會討論該方案。

歐盟執委會主席馮德萊恩在本月稍早表示，在俄羅斯削減對歐洲的供應、俄國天然氣比率從 40％降至約 7％後，TTF 已不再反映歐盟的能源現實。

歐盟執委會說，此舉有助於避免極端波動、價格上漲及投機活動，投機活動可能導致部分成員國難以取得天然氣。

歐盟各國在如何共同因應能源價格飆升方面，意見始終喬不攏，限制天然氣價格尤其引起爭議。德國是質疑天然氣價格設限構想的成員國之一，擔心這項措施最終可能會提高需求或削弱供應。德國是歐盟最大天然氣市場。