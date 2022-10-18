思科產品遭洗產地 8月仍出貨至俄羅斯

外媒週一 (17 日) 報導，雖然網路設備大廠思科 (Cisco) 退出俄羅斯市場，但外洩俄國海關數據顯示，8 月仍約有 500 批思科設備遭洗產地，從各國運抵俄羅斯。

今年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後，思科等美國大公司結束在俄羅斯的業務，思科自 3 月 3 日宣布逐步關閉俄羅斯和白俄羅斯的業務，並在 6 月 23 日正式宣布全面退出。

然而，外洩俄羅斯海關資料庫顯示，思科停止俄羅斯業務運營幾個月後，8 月仍有大約 500 批思科設備被運抵俄羅斯。

思科停止俄羅斯業務運營幾個月後，8 月仍有大約 500 批思科設備運抵俄羅斯 (圖片：AFP)

據悉，思科產品售價從不到 100 美元到數萬美元不等，從多個國家運往俄羅斯，其中大部分貨品產地來自中國。其他原產國包括越南、瑞士、墨西哥、馬來西亞、澳洲、泰國、荷蘭，以及美國。

烏克蘭經濟安全委員會代表稱：「烏方在看到資料庫中詳細說明的貨物時感到震驚。 我們沒想到會出現這種結果。」

思科發言人回應，思科自 3 月 3 日宣布停止在俄羅斯和白俄羅斯的所有業務經營，包括銷售和服務，包括終止與俄羅斯和白俄羅斯所有思科合作夥伴和經銷商的業務，這意味著他們不能再通過授權管道採購產品。

灰色市場對思科帶來的極大挑戰，在這些市場中，產品是在製造商的授權經銷管道之外購買。思科發言人表示，打擊灰色市場經營是整個科技行業面臨的挑戰。思科的品牌保護團隊持續積極打擊在灰色市場經營商及其在全球的活動。

思科 (CSCO-US) 週一收紅 2.74% 至每股 41.30 美元，年初迄今暴跌超過 34%。

思科退出俄羅斯及白俄羅斯市場，預估每年將至少損失 8 億美元的營收。思科預計 2022 年 11 月 16 日公布最新財報結果，Zacks 分析師預計思科每股純益為 0.84 美元，年增 2.44%，營收達 133.3 億美元，比去年同期增長 3.33%。