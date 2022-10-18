強勢美元不利大型股 美國小型股趁勢出頭

受強勢美元帶動，美國小型股的表現正超越主導市場的藍籌股，標普 600 小型股指數 10 月漲 5.3%，優於標普 500 指數的 2.6%，且今年標普 600 的表現，有望勝過標普 500，為 2016 年來首見。

在今年稍早遭受重創後，專注在國內業務的小型企業股票持續反彈，標普 600 周一 (17 日) 上漲 2.8%，漲幅高於標普 500 的 2.6%。

觀察小型股表現，連鎖娛樂和餐飲公司 Dave & Buster’s(PLAY-US) 本月迄今上漲 9.7%，金融控股公司 First Bancorp(FBP-US) 漲了 13%，兒童服飾零售商 Children"s Place(PLCE-US) 飆升 30%，輕鬆擊敗蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等龍頭股。

相較於龍頭股，小型股的本益比看起來也更具吸引力。FactSet 數據顯示，截至上周五 (14 日)，標普 600 指數未來 12 個月的預估本益比為 1​​0.8 倍。低於 20 年平均水平的 15.5，也遠低於標普 500 指數的 15.3。

今年迄今，衡量美元兌一籃子貨幣的華爾街日報美元指數 (The WSJ Dollar Index) 已上漲 16%，隨著美元的驚人漲勢繼續侵蝕跨國公司獲利，越來越多投資人轉向以國內業務為主的小型股，這些公司比較不容易受到匯市帶來的負面影響。

FactSet 數據顯示，標普 600 小型股指數成分股公司的海外收入占比僅 20%，相較之下，標普 500 指數成分股公司的海外收入占比為 40%。

包含 Nike(NKE-US)、Fastenal(FAST-US) 和達美樂披薩 (DPZ-US) 在內等美國大型公司，均在最新財報會議強調外匯帶來的負面影響，微軟 (MSFT-US) 更因此下修財測。

投資人繼續關注財報季的業績表現，從中評估美元走強帶來的衝擊，以及企業該如何應對持續的高通膨、聯準會 (Fed) 升息和經濟放緩。即將在本周公布財報的大型企業包含高盛 (GS-US)、Netflix(NFLX-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等。