〈美股盤後〉特斯拉狂飆逾7% 那指強彈逾3%

隨著美國銀行財報傳佳音，英國撤銷減稅政策，市場情緒回穩，深跌的科技股迎來反彈波，美股週一 (17 日) 開高後震盪收紅。道瓊漲逾 550 點，重返 3 萬點大關。標普勁揚逾 2.6%，突破 200 週移動均線。那指強彈超過 3.4%，費半指勁揚逾 2.2%。

中國領導人習近平在二十大報告中宣示，教育、技術和人才是中國發展成強國的基礎後，加上比亞迪預計第三季利潤增幅將高達 365%，電動汽車類股受惠，中國造車新勢力三雄「蔚小理」走強，特斯拉狂飆逾 7%。

第三季財報季正如火如荼展開，面對惡化的通膨和經濟放緩，投資人正在關注美企是否會下調財測。儘管美國銀行和紐約梅隆銀行週一公布亮眼的財報成績單，美銀最新研究報告顯示，已公布財報的標普成份股中，只有 42% 的公司報告銷售和每股純益均高於預期，創 2020 年第一季以來新低。

政經方面，英國新財政大臣韓特 (Jeremy Hunt) 週一全盤撤銷首相特拉斯引發市場混亂的「迷你預算」方案，並縮減大型能源補助計畫。隨後，英國首相特拉斯 (Liz Truss) 在與部分保守黨議員的會議中道歉，稱其領導的政府在「迷你預算」中犯下錯誤，此消息推動英鎊走高、英公債殖利率下滑。

投資人持續關注聯準會政策相關消息，國際貨幣基金 (IMF) 第一副總裁 Gita Gopinath 週一稱，美國通膨相當頑固，聯準會應該堅持升息、持續緊縮貨幣政策，否則將失去公信力。市場預期聯準會在 11 月至 12 月還會再各升 3 碼。

烏俄戰爭再度升溫，俄羅斯軍隊上週日清晨派出大批自殺無人機攻擊烏克蘭，基輔市中心發生至少 4 起爆炸，白宮週一表示，美國將追究俄羅斯對「戰爭罪」的責任。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.25 億例，死亡數突破 656 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

一個月前剛命名的 Omicron 新亞型變異株 BQ.1 及其亞系 BQ.1.1 已占美國新確診病例 10% 以上，白宮首席傳染病專家福奇 (Anthony Fauci) 警告：「這些新變種病毒讓我們無法過早宣布抗疫勝利。」

週一 (17 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數回暖，非必需消費品、房地產和通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王氣勢如虹。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.91%；Meta (META-US) 大漲 5.74%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 6.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.92%。

道瓊成分股僅沃爾格林聯合博姿收黑 。摩根大通 (JPM-US) 上漲 4.2%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.49%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.46 %；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.05%；Nike (NKE-US) 上漲 2.76%。

費半成分股普遍揚升。高通 (QCOM-US) 1.49%；AMD (AMD-US) 上漲 3.61%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.89%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.55%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.79%；美光 (MU-US) 上漲 1.48%。

台股 ADR 齊揚向上 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.52%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.52%。

企業新聞

美國銀行 (BAC-US) 勁升 6.06% 至每股 33.62 美元。美國銀行週一公布最新財報，由於市場波動和利率上升，固定收益交易優於預期和利息收入成長，獲利和營收超過預期。

高盛 (GS-US) 上漲 2.25% 至每股 306.71 美元。市場傳出準備進行重大結構性改革，計劃將其投資銀行和交易業務合併為一個部門，同時將資產管理和財富管理業務合併為第二個部門。

特斯拉 (TSLA-US) 股價從去年 6 月來新低反彈，狂飆 7.01% 至每股 219.35 美元。特斯拉週三將公布財報，預計第三季營業利潤為 39 億美元，比上一季增長 56%，其競爭對手比亞迪在重要的中國市場取得的強勁成績，這對特斯拉來說是個好兆頭。

對手比亞迪在重要的中國市場取得的強勁財報業績，這對特斯拉來說是個好兆頭 (圖片：AFP)

鑑於美國線上遊戲平台 Roblox 用戶 9 月份其遊戲產品上所花時間激增，其中預訂量和日活躍用戶數 (DAU) 的增長，Roblox (RBLX-US) 噴漲近 20% 至每股 42.61 美元，創 2021 年 11 月份最佳單日表現。

美國石油公司埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.44% 至每股 100.62 美元。 埃克森美孚宣布，俄羅斯接管該公司在俄財產後，該公司已完全離開俄國業務。

Meta 大漲 5.74% 至每股 134.04 美元。Meta 在新廣告中瞄準蘋果的 iMessage，抨擊該產品比 Meta 的 WhatsApp 更不具隱私保護和安全性，加劇兩家公司之間的競爭。

瑞士信貸集團 (CS-US) 上漲 3.76% 至每股 4.55 美元。瑞信 CEO 麥斯納 (Christian Meissner) 傳出未來幾週內將離開該公司，中東主權財富基金正權衡進一步投資。此外，瑞信週一同意支付 4.95 億美元，以解決一宗涉及 2008 年前該行的美國住宅抵押貸款支持證券 (RMBS) 業務的官司。

經濟數據

美國 10 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 9.1，預期 - 4，前值 - 1.5

華爾街分析

標普週一勁揚逾 2.6%，突破 200 週移動均線。摩根士丹利美股策略師 Michael Wilson 預測：「雖然標普指數通常需要全面衰退才能跌破關鍵的 200 週移動均線，但如果該指數這次未能保持在該水平，那麼反彈可能根本不會實現。相反，該指數可能會跌至 3,400 點或更低，最終，標普熊市將在 3,000-3,200 點左右觸底。」

《華爾街日報》近期調查顯示，經濟學家認為未來 12 個月出現經濟衰退的機率為 63%。瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為：「隨著通膨率保持在高位，聯準會進一步升息，將美國經濟推入衰退風險增加，這破壞了企業獲利前景。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主