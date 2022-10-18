美股重點新聞摘要2022年10月18日

今日操盤前瞻

中國 Q3 GDP

中國 9 月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值

美股財報 (盤前)：高盛 (GS)、嬌生 (JNJ)

美國 9 月工業產出、10 月 NAHB 房產市場指數

布林肯：台灣晶片生產若中斷 全球將陷經濟危機

台灣半導體製造的世界級實力，已與美中科技及國際地緣政治密不可分，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一 (17 日) 警告，如果台灣半導體生產中斷，全球將陷入經濟危機。閱讀全文...

瑞士信貸自救 傳出售美國資產管理事業

彭博、路透等媒體周一 (17 日) 報導，瑞士信貸集團 (Credit Suisse) 最近已展開美國子公司「瑞士信貸資產管理」(Credit Suisse Asset Management, CSAM) 的出售程序，可望吸引私募基金興趣。閱讀全文...

WSJ：英特爾預測 Mobileye 上市估值大幅縮水 不到 200 億美元

知情人士透露，因首次公開募股 (IPO) 市況不佳，英特爾 (Intel) 對旗下自動駕駛汽車事業 Mobileye 的上市估值預測，將進一步縮水至 200 億美元以下。閱讀全文...

9 月晶片交貨期縮短 供應危機正在緩解

根據彭博周一（17 日）報導，9 月的半導體交貨期縮短 4 天，為多年來最大降幅，表明該產業的供應危機正在緩解。Susquehanna Financial Group 的研究顯示，9 月晶片從下單到交貨期平均為 26.3 周，較 8 月的近 27 周有所縮短。閱讀全文...