沙烏地阿拉伯：減產是供需考量 並非與美國唱反調

針對美國批評 OPEC + 上周的減產決定，沙烏地阿拉伯外交官員回應，做出這一決定完全是基於避免石油市場動盪，而不是和美國唱反調，這些批評並非基於事實。

沙烏地阿拉伯外交部周四 (13 日) 聲明，OPEC + 的減產決定是要平衡供需，以減少市場波動，並獲得所有成員一致同意。

這是 OPEC + 於 10 月 5 日做出減產決定後，沙烏地首次正式回應美國及其盟友的怒火。拜登政府指責，沙國無視美國要求不要減產的警告。

美國總統拜登周二重申美國對 OPEC + 決定的不滿，警告「他們的所作所為將承擔一定後果」。他表示，將與美國議員洽商，其中一些議員建議禁止對沙烏地軍售。

油價周四亞洲交易時段小幅下挫，布蘭特原油跌 7 美分或 0.1%，報每桶 92.38 美元，WTI 原油下跌 21 美分或 0.2%，至每桶 87.06 美元。

IG 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，本周油價焦點，重新回到對經濟成長風險的關注，最初因 OPEC 減產推動的上漲成曇花一現。雖然減產可能為油價提供一定程度的支撐，但上行空間似乎有限，因為聯準會持續緊縮，經濟有進一步放緩的風險。

沙國外交部官員在聲明中表示，沙烏地仍舊視與美國的關係為「戰略關係」，兩國必須在互相尊重的基礎上發展雙邊關係。雖然沙烏地努力保持與所有友好國家的關係，但他們為保護全球經濟免受油價巨幅波動的崇高目標，不容許其他國家歪曲。

之前有新聞報導稱，美國和其盟國要求 OPEC + 推遲減產決定一個月。知情人士當時表示，OPEC + 的一些成員，特別是阿聯和伊拉克反對減產，但最終還是默許了。