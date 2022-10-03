比亞迪9月交車量再刷新高 Q3成績超車特斯拉

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(1211-HK) 周一（3 日）公布的最新數據顯示，該公司 9 月連續第 7 個月刷新電動與混合動力車的銷售紀錄，首次單月售出逾 20 萬輛車，而且第三季交車量輕鬆超車美國電動車巨擘特斯拉。

根據比亞迪給港交所的文件，9 月汽車銷量年增 187% 至 200,973 輛，去年同期為 71,099 輛；第三季電動車銷量為 534,164 輛，其中純電與混合電動車銷量幾乎各占一半，遠超特斯拉的 343,830 輛。

特斯拉 (TSLA-US) 上季交車輛雖然打破歷史紀錄，但受供應鏈影響交車數據不如分析師預期，截稿前，特斯拉盤前股價下跌 5.44%，每股暫報 250.81 美元。

文件也顯示，比亞迪上月在海外市場銷售 7,736 輛車；截至今年 9 月，該公司電動車總銷量達到 117 萬輛，較去年同期成長 255%。市場認為，北京政府的稅收優惠刺激汽車需求，預估下半年汽車銷量可能成長 20% 以上。

中國電動車新創「蔚小理」上月成績兩樣情

與此同時，中國其他電動車商如小鵬汽車、蔚來汽車、理想汽車等新創公司 9 月交車數據兩樣情。其中小鵬汽車 9 月交付 8,468 輛車，創 7 個月新低。該公司股價今年迄今已下跌 76% 跌破發行價，創始人何小鵬因此增持股份，試圖提振市場對公司的信心。

另外理想汽車 9 月交付 11,531 輛車，從 8 月四川限電造成低迷的交車成績反彈，創下今年 1 月以來最高單月銷量；而蔚來汽車也從 8 月的 10,677 輛成長至 10,878 輛。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US)、蔚來汽車 (NIO-US)、理想汽車 (LI-US) 盤前股價分別下跌 1.34%、0.19% 與 0.04%。