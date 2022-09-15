無懼巴菲特賣股利空 巴克萊：比亞迪股價能再漲55%

在「股神」巴菲特減持中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) 之際，巴克萊分析師認為，比亞迪股價能再漲逾 55%，原因是比亞迪業務加速成長。

巴隆周刊報導，巴克萊分析師邵炯（Jiong Shao）本周提出的比亞迪報告顯示，邵炯給予比亞迪「買入」評級，目標價為每股 ADR 91 美元。比亞迪 ADR 周三（14 日）收盤跌 1.69% 至 56.27 美元。

比亞迪股票主要在香港交易，目前價格每股約 29 美元。每股 ADR 代表比亞迪兩股港股股份，換句話說，邵炯的目標價意味其股價仍有超過 55% 上漲空間。

比亞迪業務加速成長，是分析師看漲比亞迪的原因之一。與去年同期相比，比亞迪上半年營收激增約 65%。邵炯認為，隨著電動車需求升溫，年底前比亞迪營收可望出現三位數成長。

截至本周二，比亞迪股價在過去一個月下跌逾 20%。此前巴菲特減持比亞迪持股的消息，嚇壞了投資人。

巴菲特掌控的波克夏公司 (BRK.B-US) ，在過去幾周賣出數百萬股比亞迪股票，目前投資人仍無法確定巴菲特對比亞迪的態度。

不過，華爾街似乎並不介意巴菲特的舉動。對於比亞迪，幾乎 90% 分析師給予「買入」評級。分析師的平均目標價約為每股 ADR 95 美元，較比亞迪近期股價高 60% 以上。