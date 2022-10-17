經濟學家預計 南韓將在明年第一季結束升息周期

在美元飆升推高進口成本之下，南韓央行本月早前再升息 50 基點，並且暗示仍將進一步升息。不過，跡象表明，決策者可能正在考慮放慢緊縮步伐。

經濟學家普遍預期，南韓央行 11 月會議上可能將 7 天期回購利率提高 25 個基點，至 3.25%。

調查顯示，經濟學家預期，南韓明年第一季將再次升息，讓利率達到 3.5% 後，會持續到 2023 年底，都保持在這一利率水準。

此前，南韓央行總裁李昌鏞上周發表講話，稱貨幣政策委員會認為終點利率將達到 3.5% 左右。

南韓央行在政策會議後的聲明中表示，他們認為今年通膨仍有上行風險，因此需要繼續升息。李昌鏞強調，打擊通膨仍是當前首要任務。

韓元今年貶值 17%，可能會導致進口商品價格上漲，從而推動消費價格上漲。

Meritz 分析師 Yoon Yeo-sam 指出，許多市場參與者均認為，當利率達到 3.5% 時，南韓央行可能會停止當前的緊縮周期，另一些人則將峰值訂於 3.75%。

對於南韓經濟成長，南韓央行維持 8 月對今年 GDP 成長 2.6% 的預測，但暗示可能會下調明年的預測。

Oxford Economics 經濟學家 Lloyd Chan 指出，他們對南韓今年的 GDP 預測維持在 2.7%，對於 2023 年預測，則進一步下調 0.3 個百分點至 1.3%，反映出對美國和歐洲經濟成長預測的下調，以及利率上升。