升息循環股市挑戰大 生技靠新藥研發抗跌

聯準會升息衝擊全球股市，但生技醫療族群卻相對抗跌，投信認為，在升息循環挑戰下，生技股靠著新藥臨床試驗正面結果，可望支撐股價動能。

富林克林華美投信指出，過去經濟衰退時期，生技醫療類股仍有不錯抗跌表現，雖然全球股市目前持續受升息挑戰，但在新藥三期臨床結果正面，受惠股大漲帶動生技指數表現，未來表現仍可期待。

據外電報導，Biogen(BIIB) 與日本衛采藥廠合作開發之新阿茲海默症藥物「Lecanemab」可以減少或清除類澱粉蛋白，避免患者認知功能繼續被破壞，此藥物第三期臨床試驗結果顯示，超過 8 成參與治療患者達成顯著的類澱粉蛋白清除，最短 6 個月就能看到效果，治療 18 個月時有效減少認知下降程度 27%，衛采藥廠已向美國 FDA 申請加速審核流程，有望在明年 3 月以前申請完全批准 Lecanemab。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，BIIB 預計在 11 月會公布更多實驗細節，而分析師預期任何有效的阿茲海默藥物將帶來數十億美元的商機，激勵各藥廠持續研發阿茲海默療方，同時新藥的成功研發及第三期測試臨床結果正面，也可望帶動相關股價有所表現。

不僅 BIIB 有好消息公布，劉翠玲分析，另外一家藥廠 Regeneron(REGN) 治療眼睛黃斑部病變暢銷藥物 Eylea 銷售逐年成長，2027 專利到期日的接近也吸引虎視眈眈的競爭者加速開發相似藥以爭奪此塊大餅。

根據高盛證券分析，在通膨屢次創新高的時間，生技類股依然表現勝過科技軟體、通訊及食品飲料等類股，表現出其具市場剛性需求的一面，回顧過往美國經濟衰退期間，在多數產業股市表現不佳的情況下，S&P500 醫療產業指數相對於 S&P500 指數表現明顯更為突出。

展望第 4 季，富蘭克林華美投信認為，經過這 3 年新冠疫情的衝擊，生技產業前景依舊看好，各國仍積極發展生技產業及生技醫療技術，目前生技指數股價仍在近 10 年相對低檔，建議投資人不妨也把握目前股價仍在低檔階段，逢低布局。