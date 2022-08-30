強化資安服務布局 Radware宣布在台設雲端安全中心

網路安全和應用解決方案廠 Radware (RDWR-US) 今 (30) 日宣布在台灣設立新雲端安全中心，為全球第 16 座雲端安全清洗中心，可望進一步協助客戶保護資料中心、網路、Web 與行動應用程式、API，並將延遲性降到最低，同時遵循境外路由等相關法規。

Radware 台灣、香港暨澳門總經理李正為說，近年全球資安威脅升溫，根據 Radware 發布的 2022 年上半年全球威脅分析報告指出，上半年全球惡意 DDoS 攻擊的數量較去年同期大增 203%，且每位客戶月平均遭受的 DDoS 攻擊數量是過去兩年的 1.5 倍，若再加上俄烏戰爭、近期資安事件，認為威脅恐比預期更大。

台灣民眾近期也常常收到詐騙簡訊，李正為指出，統計今年惡意 Web 應用程式的交易數量較去年上半年增加 38%，且超越 2020 年惡意交易總數量，顯示各式資安、詐騙層出不窮，且手法越多樣化。

有鑑於此，李正為說，台灣是亞太區的重要樞紐，具重要影響力，且資訊安全已成為國安議題，因此 Radware 決定在台灣設立雲端安全中心，持續透過投資來保護企業與政府單位免於與日俱增的網路攻擊，他也透露，Radware 台灣雲端安全中心已落腳台北，且正式運作中，並與電信商密切合作。

李正為進一步指出，Radware 台灣新雲端安全中心將納入全球聯合防護重要防護，除能提升台灣資訊安全防護能力外，更將與既有日本、南韓、香港、澳洲、印度等亞洲甚至全球雲端安全中心進行聯防，提供 10Tbps 以上緩解容量，而台灣總頻寬約落在 6Tbps。

Radware 目前在全球共設有 16 座雲端安全中心，涵蓋美國、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲、亞洲、澳洲，全球主要合作夥伴有亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、思科 (CSCO-US)、諾基亞、Check Point(CHKP-US) 等，Radware 在台灣則與電信業者深化合作。