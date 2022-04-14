〈財報〉股票固定收益收入大增 摩根士丹利第1季業績超預期

摩根士丹利 (MS-US) 在周四 (14 日) 開盤前公布第 1 季財報。獲利和營收雖都超過預期，但獲利較去年同期減少。

以下是財報數字與華爾街預期的比較：

●獲利：根據 Refinitiv 的數據為每股 2.02 美元，高於預期的 1.68 美元

●營收：根據 Refinitiv 的數據為 148 億美元，高於預期的 142 億美元

該行股價在周四盤前交易中上漲超過 2%。

在動盪的市場和多宗併購交易完成情況下，該行的股票和固定收益交易收入強於預期。

根據 StreetAccount 的數據，摩根士丹利的股票交易收入為 32 億美元，高於預期的 27 億美元。固定收益收入總計 29 億美元，超過 StreetAccount 估計的 22 億美元。

董事長兼 CEO 戈爾曼 (James Gorman) 在財報聲明中表示，「機構證券代操業務出色地應對了波動，財富管理的獲利率被證明具有韌性，該業務在本季增加了 1420 億美元的淨新資產，投資管理受專益於其多元化發展。」「本季業績證實了我們的永續商業模式非常能夠推動長期成長。」

然而，摩根士丹利有半數營收來自該行龐大的財富管理和投資管理部門，業績不太理想。

根據 StreetAccount 的數據，其財富管理收入總計 59 億美元，與一年前持平，但低於估計的 62 億美元。

摩根士丹利的投資銀行業務收入也令人失望，為 16 億美元，年減 37%，低於 StreetAccount 估計的 18 億美元。該行表示，放緩是由於股票承銷收入大幅下降。

截至 3 月 31 日當季，該行獲利從去年同期的 39.8 億美元或每股 2.19 美元降至 35.4 億美元或每股 2.02 美元。