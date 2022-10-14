外資終止連四賣 回頭加碼晶圓雙雄、面板雙虎

台股今 (14) 日在美股激勵下大展反彈行情，終場大漲 317 點收在 13128 點，三大法人合計買超 156.3 億元，為近 2 個月以來最大量，其中，外資轉賣為買，大買 103.4 億元，加碼晶圓雙雄、面板雙虎等權值股，買超聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 4.44 萬張，買超金額逾 43.55 億元。

期貨方面，外資今日減碼 2892 口多單，多單未平倉口數降至 6394 口，投信減碼 1329 口空單，空單位平倉口數達 8293 口，自營商則加碼 936 口多單，多單位平倉口數微增至 4639 口。

觀察法人操作，外資終結連四賣，今日大舉加碼半導體、面板等權值指標個股，買超聯電 37392 張居冠，群創 21025 張居次，力積電 8309 張、友達 7818 張、大成鋼 7726 張、台積電 7069 張、長榮 7065 張，其他還有長榮、南亞科、宏碁、日月光投控等。

賣超方面，外資持續提款金融股，賣超玉山金 20422 張居冠，也賣超台泥、元大高股息超過萬張，各 16749、13386 張，前十大賣超中，賣超金融股就占 6 檔，除玉山金外，還調節中信金、台企銀、兆豐金、台新金、遠東銀等，仁寶、鴻海等。

值得關注的是，內資縮手，投信今日終結連 20 買，轉賣超 5.35 億元，調節長榮航 5895 張居冠，台泥也有 2162 張，廣積、元晶、緯創同樣有千張以上，其他則依序為中鋼、家登、亞泥、技嘉、仁寶等。

投信買超方面，加碼南亞科 3348 張最多，群創則居次買超 3036 張，智原、開發金、遠東新、英業達等也獲投信買超千張以上，其他則依序為榮剛、友達、元大金、國泰金等。