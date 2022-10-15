〈熱門股〉供應商減產有利市況 南亞科落底反彈

DRAM 廠南亞科 (2408-TW)11 日法說會上，宣布下調今年資本支出，隨著 DRAM 大廠相繼宣布減產或縮減資本支出，市場預期有利產業市況朝正向發展，激勵股價落底反彈，連收 3 根紅日 K，周五 (14 日) 飆漲超過 7%，收在 55.2 元，單周逆勢強漲 9.96%。

南亞科表示，可看到部分終端客戶庫存逐步去化，網通、車用等消費型電子終端產品客戶拉貨意願提升，加上第三季跌幅已深，雖然第四季銷售單價估將持續下滑，但價格跌幅可望收斂，不過，第四季或明年第一季確實可能面臨虧損風險，會繼續努力維持獲利。

對於近來各供應商相繼縮減資本支出，何時會看到產業景氣出現轉折，南亞科認為，從供需兩層面來看，供應商供應成長幅度將減少，需求面得觀察通膨、俄烏戰爭、能源危機、中國封控及消費性信心是否回籠等因素，外在因素仍難以掌握，景氣轉折點要觀察供需兩邊平衡。

南亞科第三季受價格、銷售量同步下滑 21-23% 影響，稅後純益 26.4 億元，較上季大減近 6 成，年減幅高達 64.9%，每股純益 0.85 元，近 7 季低點；前三季稅後純益 157.65 億元，年減 3.84%，每股賺 5.09 元。

南亞科日 K 線圖



