巴克萊上修Fed升息預估 利率恐在明年初升至5%以上

由於美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 高於市場預期，巴克萊 (Barclays) 上修對美聯準會 (Fed) 升息幅度的預期，認為聯邦資金利率可能在明年初突破 5%。

根據巴克萊資深經濟學家 Jonathan Millar 最新發布的報告，在最新通膨數據高於預期的情況下，Fed 可能會在接下來幾次會議中更積極升息，12 月升息幅度預估將升息 3 碼 (75 個基點)，高於先前預期的 2 碼。

此外，巴克萊也預計，Fed 將在明年的第一個政策會議上升息 2 碼 (50 個基點)，高於先前預期的 1 碼，聯邦資金利率將因此在 2 月升至 5% 至 5.25%。

巴克萊曾表示，全球經濟成長放緩，將使世界「接近衰退」，並且大部分壞消息已經傳出。「經濟前景不佳，未來情況可能會更糟。悲觀與樂觀僅有一線之隔，我們認為全球經濟如今就處在這條線上。」

該行也表示，在 Fed 啟動貨幣緊縮週期下，美國經濟實力的指標出現喜憂參半的訊號，美國明年恐怕只能「勉強地」避免陷入全面性衰退。

Seaport Global Holdings 利率交易主管 Tom di Galoma 認為，經濟將出現比過去規模還要更大的衰退，至少會像金融危機時期那樣，因為全球各地經濟都在放緩，所有市場均瀕臨崩潰。

Medley Global Advisors 全球總經策略主管 Ben Emons 認為，美國通膨無疑正在失控，而最新 CPI 數據恐迫使 Fed 步上巴西央行後塵，把利率升到高於通膨率的水準。