EVA價格Q4續強 明年Q1有下跌隱憂

第三季 EVA 受惠中國鞋材需求回升近期報價反彈，隨著中國、南韓業者 10 月啟動歲修，有助 EVA 價格持續走強，不過，法人估，隨著中國 EVA 廠稼動率提升，EVA 市況有逐步供過於求的趨勢，預計第四季價格將觸頂，並在明年第一季反轉。

中國鞋材需求回溫，帶動發泡級 EVA 市況，激勵本季 EVA 價格自近期低點反彈至每噸 2828 美元，現階段市場供給仍持續減少，將帶動第四季價格接近每噸 3000 美元。

國內 EVA 供應商包含台塑 (1301-TW)、台聚 (1304-TW) 與亞聚 (1308-TW)，兩家廠商都看好，第四季包含鞋材、太陽能 EVA 傳統旺季，將有助 EVA 價格持續上漲。

不過，法人表示，第四季 EVA 價格恐將觸頂，並在明年第一季轉跌，主因是多晶矽短缺將使今年全球太陽能裝機量難再上修，估達 260GW，供給面中國 EVA 廠商產能已達滿載，太陽能 EVA 比重更接近 6 成，今年供給量約 290GW，已略高於市場需求。

另外，EVA 下游太陽能膠膜市場競爭激烈，各家廠商拚擴產、搶市占，Q3 積極採購 EVA，累積一定庫存規模；另一方面，美國供應商第三季產能回升，加上海運瓶頸趨緩，也開始出口中國，增加潛在 EVA 供給。