〈台聚法說〉太陽能需求先蹲後跳 EVA價格估Q4可望上攻

太陽能 EVA 廠台聚 (1304-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望後市，台聚表示，由於中國限電導致多晶矽出貨受限，使近期下游模組廠需求放緩，第三季 EVA 價格下挫，不過，中國仍有過半裝機需求仍未滿足，第四季模組廠可望加大拉貨，帶動價格走強。

台聚表示，由於中國限電導致多晶矽產能受限，使太陽能原物料大漲，近期中國下游模組廠需求轉弱，連帶影響封裝膜需求，使 EVA 價格自 6 月開始轉跌。

台聚指出，太陽能需求放緩、發泡 EVA 進入淡季，預計第三季 EVA 價格將向下，6-8 月價格跌勢尤為明顯，但公司樂見價格回檔，可望讓太陽能以外的產業能逐步反應價格，屬於良性價格波動。

台聚仍看好太陽能下半年需求，市場預計今年太陽能裝機量達 240GW，部分樂觀預期上看至 280 GW，公司指出，中國目標今年建置 75-90GW，上半年僅安裝 30.88 GW，下半年仍有超過一半建置需求。

台聚表示，目前下游太陽能模組廠原料庫存也不高，加上多晶矽第四季產能將增加，抑制多晶矽上揚，如此可望提升模組廠採購原料意願，因此仍看好第四季太陽能 EVA 市況。

另外，近期中國鞋材廠需求回溫，8 月亞聚中低階發泡級 EVA 訂單大增，甚至接到 10 月，加上目前下游庫存不高，因此可望帶接下來需求回溫，貿易商也開始大量進貨，預計 EVA 價格已築底，接下來就觀察太陽能需求再起，可望帶動 EVA 價格再上攻。

至於 EVA 價差表現上，台聚表示，目前 EVA 與乙烯價差仍有很大空間，不過 EVA 另一個原料醋酸乙烯 (VAM) 今年上半年價格較去年上漲 1000 美元，由於台聚 EVA 中 VAM 使用量占 30%，因此 EVA 利差部分被抵銷。

不過，未來原料壓力可望逐步緩解，優化 EVA 價差表現，台聚預計，原油將由高點緩步下跌，乙烯廠商持續降低開工率，預計價格將隨輕油區間震盪調整，而 VAM 目前下游需求趨緩、上游供給回復，預計供需將逐漸趨穩。