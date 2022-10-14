外資維持台積電買進評等 4家調降目標價 1家小幅調升

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下調今年資本支出，並預期明年半導體產業恐衰退，台積電營運仍將維持成長。外資最新報告維持買進或加碼評等，但對目標價看法分歧，其中一家日系外資力挺、上調目標價，其他四家調降、四家維持目標價，調整後目標價最低 445 元、最高達 745 元。

日系外資表示，台積電第三季財報優預期，並預期第四季與明年獲利率將持續向上，儘管半導體產業仍面臨庫存修正，恐拖累明年上半年產能利用率，但仍看好台積電明年表現將優於同業，重申買進評等，目標價由 645 元上調至 655 元。

美系外資指出，台積電認為，美國晶片禁令影響在可控制範圍，並預期半導體產業庫存水位在第三季已達高峰，明年上半年去化後，下半年庫存可望回歸健康，預期半導體族群股價落底時間，將與產業庫存天數轉折點同時到來，重申此時是台積電的好買點，維持目標價 720 元。

另一家美系外資認為，台積電第三季財報與第四季財測優預期，但明年宏觀環境不確定因素持續升高，下修明年與 2024 年營收展望，不過股價已自今年 1 月高點回落 42%，下檔空間有限，維持買進評等，目標價由 630 元下調至 590 元。

考量總體經濟不確定性，歐系外資則預估，台積電明年資本支出將進一步下滑至 340 億美元，且因消費性需求疲弱、車用與資料中心需求不確定性增加，預估台積電明年第一季產能利用率將下滑至 84-86%，營收估季減 14%，並下修今、明年 EPS 預估至 39.4 元、39.2 元，維持買進評等，但目標價由 815 元降至 745 元。