遠傳子公司博弘雲端擴大海外市場 下季赴東南亞拓新據點

遠傳 (4904-TW) 子公司博弘雲端今 (19) 日表示，受惠疫情帶動數位化浪潮，今年營收持續創高，看準後疫情時代企業對雲端需求增加，預計今年第四季將赴東南亞拓展據點。

博弘雲端總經理何冠生表示，由於疫情加快數位轉型趨勢，公司自 2020 年開始，營運表現不斷創新高，光是今年上半年業績，就較去年疫情爆發時成長 64%。

何冠生指出，看好後疫情時代，企業對於數位及上雲需求持續增長，預計今年第四季將營運版圖拓展至東南亞，成為繼香港、上海後的海外第三據點，提供亞太區企業更全面的雲端服務體驗。

除拓展營運觸角外，博弘雲端也積極培訓人才，包括提供員工專業技能訓練與原廠訓練、對外也為業界培養雲端產業人才，舉辦培訓課程，提供結構式培訓計畫，並安排 Amazon、Google 等原廠專業講師授課。

遠傳表示，台灣雲端服務領導品牌博弘雲端科技 Nextlink，二度榮獲由 HR Asia 所頒發的亞洲最佳企業雇主獎。該獎項共吸引亞洲各國共 330 間企業報名，其中僅有 90 間企業獲獎。

博弘雲端科技在其評鑑的三大指標「企業核心文化」、「員工自我意識」與「團隊溝通協作」，各項分數皆高於產業平均值。其中「企業核心文化」及「員工自我意識」部分更高於產業平均分數 20% 以上。