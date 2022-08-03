遠傳新經濟兩大成長動能 目標營收比重攀升至25%

遠傳 (4904-TW) 今 (3) 日舉行法說，對於新經濟展望，總經理井琪表示，隨著 ICT 專案有更多客服、維修服務等合作機會，加上未來合併亞太電 (3682-TW) 後，用戶數會提升至 900 萬戶，並會提供更多服務，目標未來兩、三年後新經濟營收比重將從目前的 18.9%，提升至 25%。

井琪指出，遠傳數位轉型成效，持續帶動新經濟營收攀高，今年上半年新經濟營收年增 22.7%、營收佔比達 18.9%，多項業務也維持高成長態勢，包括資通訊業務營收年增 39%、雲端服務營收成長 6 成、物聯網服務營收年增 7 成。

另外，個人數位服務同樣表現強勁，friDay 購物電子商務營收年增 10%、friDay 影音付費用戶年成長率達 18%，預期此個人數位服務將會持續推出新服務項目，加上未來合併亞太電後，用戶數將從 700 萬戶，增加至 900 萬戶，進一步推升新經濟營收成長。

遠傳第二季 ARPU(每使用者平均收入) 一舉攀升至 719 元，較前一季增加 9 元，比去年同期提升 13 元，井琪說明，受惠 5G 用戶數增加，目前遠傳 5G 續約用戶資費平均提升超過 20%，長期來看升級 5G 用戶的資費幅度將逐步攀升。

外資關注 4G 資費走向，井琪對此回應，目前難以透過提升 4G 資費來增加 5G 用戶轉換率，因為 5G 的相關應用可以為消費者帶來新體驗，加上把多數資源放在 5G 上，如行銷推廣、增加市場競爭力、用戶回饋補貼等。

至於與亞太電的合作，井琪表示，雙方在合併前，亞太電將持續分攤遠傳 3.5G 頻段共頻共網九分之二的成本，有助於提升遠傳 EBITDA。此外，能促進產業健康發展，對雙方用戶都有利，也能達到節能減碳。