〈ESG大趨勢〉遠傳啟動供應鏈碳盤查 目標2030年供應鏈減排16%

遠傳 (4904-TW) 今 (16) 日啟動供應商碳盤查說明會，邀請台灣愛立信、諾基亞、全虹等前 40 大關鍵供應商共襄盛舉，透過精準碳盤查管理，目標 2030 年達成供應鏈碳排量較 2021 年減少 16.2%。

遠傳提出 2050 年淨零 (Net Zero) 目標，繼 2019 年通過全球科學基礎目標倡議組織 (SBTi) 審查，成為亞洲第三家通過審查的電信科技公司後，今年 8 月再次提出科學基礎減碳倡議 SBTi 1.5 度 C 的淨零承諾書。其中，供應鏈的溫室氣體排放在遠傳價值鏈總排放中佔超過 50%，若想達成淨零打造永續供應鏈，必須攜手供應鏈一起減排。

除了協助供應商夥伴進行碳盤查，遠傳也在上 (8) 月辦理首屆「攜手供應商．啟動循環經濟創新價值鏈工作坊」，邀請手機、網路設備、電腦周邊及設施類的 30 位供應商夥伴，透過溝通、討論及發想，加上各供應商核心能力，共創循環經濟的機會與模式。

遠傳指出，目前已鎖定網路設備、資訊設備及設施管理三大類相關供應商，並進行第二階段的深入探討，期待讓公司在循環經濟作為上，更具產業循環化的價值。

公關暨企業永續長林慧珊表示，第 26 屆聯合國氣候變化大會 (COP26) 確定遵循巴黎協定，將升溫控制在 1.5 度 C 以及台灣 2050 年淨零排放路徑藍圖出爐後，淨零成為國內外趨勢及共識，「盤查—減量—中和」也成為企業的必經路線。

此外，為落實永續採購作為及深化供應鏈議和，遠傳將在今年通過 ISO20400 永續採購指南的第三方查證後，以制度化架構進行供應鏈永續管理，持續打造具韌性的綠色供應鏈。