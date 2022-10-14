〈遠傳5G專網〉生態系逐步完備 AI結合數位雲端應用成趨勢

遠傳 (4904-TW) 布局 5G 企業專網兩年多來，持續推動不同產業客戶進行數位升級、導入智慧工廠，遠傳企業暨國際事業群協理梁翔渝認為，目前相關應用仍處於發展階段，預期生態系趨於完整後，AI 與雲端數位結合的應用也成為趨勢。

梁翔渝表示，目前 5G 應用還是以人的思維角度出發，不過未來的應用，應該會朝向「物」本身來發展，例如智駕車等解決方案，讓更多 AI 與雲端數位結合，產生出更多應用的可能性。

遠傳在 4G、5G 有最佳的網路頻段與頻寬，部分應用、設備成本初期相對高，以高科技產業為主，但隨著科技演進，至今年 5G 專網已不再高不可攀，導入後的效益也逐漸彰顯，吸引其他產業。據了解，根據推估試算，企業導入 5G 專網後，整體產線效率提升 6-7 成，同時降低一半人力成本，以 500-1000 坪的廠房來看，建置專網的成本約數百萬元。

梁翔渝說，預期相關設備再 1-2 年左右將更趨完整，此外，企業數位化能力學習曲線近年處於穩步向上階段，隨著生態系完整，看好未來 2-3 年會顯著攀升。

過去 4G 時期，國際已經發展 4、5 年且生態鏈完整，台灣才進入 4G 時代，而台灣 5G 發展相對領先，因此許多應用還處於發展階段。

再者，5G 初期多為影像、AI 等相關應用，經過與企業共同布局開發，與企業一起數位轉型過程中，看到更多應用是有「互動性」，例如把影像分析的 SOP 更為完整並導入廠內，也為遠傳 5G 應用打下基礎。