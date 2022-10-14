〈台股盤前〉利空出盡 美股、台積電ADR止跌勁揚 大盤有望鬆口氣

台股昨 (13) 日跌破萬三收在 12810 點；而美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 與核心 CPI 均高於預期，台積電法說釋出下修資本支出等重大負面訊息，外界認為利空出盡下，美股、台指期夜盤、台積電 ADR 均止跌反彈，台股今日也有望鬆口氣。

美股方面，道瓊飆漲 827.87 點或 2.83%、那指結束連續六個交易日頹勢，勁揚 232.05 點、標普同步上漲 2.6%、費半也上漲 2.94%。

台積電昨日公布第三季財報略優於市場預期，第四季財測則符預期，下調今年資本支出、明年金額也傾向保守，市場解讀為半導體產業落底訊號之一。台積電 ADR 開低走高，上漲 3.92%；聯電 ADR 大漲 4.29%，日月光 ADR 漲幅為 3.87%。

市場消息方面，台積電總裁魏哲家表示，明年上半年會是半導體供應鏈庫存調整最劇烈時期，整體半導體業可能衰退，但台積電將持續成長。另外，基於兩大因素，下調今年資本支出，由前次預估的接近 400 億美元，下調至 360 億美元，調幅達 1 成。

大立光第三季稅後純益為 81.42 億元，季增 64.63%，年增 54.78%，每股純益為 61.01 元，創 12 季以來新高，執行長林恩平指出，10 月及 11 月的拉貨動能與 9 月差不多，意味著大立光 10 月及 11 月的營收將較去年同期的 42 億元及 43.52 億元成長。

群創認為，面板產業最壞時刻已過，尤以 TV 面板止跌訊號明確，但價格要回到現金成本以上，還需要一段時間，不排除今年底再鼓勵休假、減產因應。

力積電總經理謝再居表示，由於無塵室與機電工程人力短缺、設備交期拉長，以及伴隨市況調降產能規劃，因此將今年資本支出自 15 億美元下修至 8.5 億美元，減幅高達 43%。