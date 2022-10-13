〈台股盤後〉權值股撐盤不敵觀望 大跌270點收12810點下探近2年新低

台股今 (13) 日雖有台積電 (2330-TW) 力撐，但受市場觀望美國 CPI 數據，加上電金傳三大族群齊跌拖累，大盤指數失守萬三，低點下探 12809 點，終場下跌 270.51 點，收在 12810.73 點，指數下探近 2 來年新低，成交量則小幅回升至 2080.96 億元。

觀察今天盤面走勢，包括電子、金融、傳產等三大族群全盤皆墨，上市櫃公司共 48 家股價打入跌停，原本應享有解封利多的航空觀光族群也難逃資金砍殺。

台積電 ADR 收紅帶動台積電今天股價上漲開出，激勵股價早盤站穩 400 元整數關卡，但終場下跌 2.5 元、收在 395 元，其他權值股像是聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 與聯電 (2303-TW) 在平盤上下奮力掙扎。

儘管有權值股穩盤，但在美國 9 月 CPI(消費者物價指數) 數據出爐前夕，市場仍持續觀望，拖累電金傳三大族群全盤皆墨，電子類股中的 IC、被動元件、PCB 等族群股價一片慘綠。

金融族群中國泰金 (2882-TW) 終場大跌逾 5%，其他像是玉山金 (2884-TW)、開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW)、富邦金 (2881-TW)、國票金 (2889-TW) 與中信金 (2891-TW) 也是資金調節的標的。

指揮中心宣布即日起國門解封，但卻無法有效拉抬相關類股股價，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 盤中跌停一路鎖住到收盤；貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 同樣遭賣壓調節，終場分別有 1%~4% 跌幅。

觀光股中鳳凰 (5706-TW) 盤中跌停鎖在 52.2 元直至收盤，新天地 (8940-TW)、雄獅 (2731-TW)、華園 (2702-TW)、雲品 (2748-TW)、柏文 (8462-TW) 跌幅都在 6% 以上，無福享受邊境解封政策利多。

法人指出，美國今天晚上出爐的 CPI 數據將繼續左右股市走向，只要通膨壓力仍處於高檔，聯準會將繼續激進升息機率極高，屆時再多利多恐怕也難以拉抬在美股續跌前提下，台股亦難逃震盪。



