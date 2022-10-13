〈台股盤中〉非電族群領跌台積也難撐 再度摜破萬三

場靜待消費者物價指數 (CPI)，美股四大指數再度下挫收黑，台股今 (13) 日儘管有台積電反彈，不過航空雙雄、貨櫃、台塑四寶等傳產指標股賣壓沉重，金融股一片綠油油，指數帶量急殺再跌超過百點，摜破萬三，預估量放大至 2100 億元。

電子權值股漲跌互見，台積電今日下午將舉行法說並公布財報，股價一度重回 400 元，最高衝到 403 元，午盤仍不敵賣壓跌幅收斂；面板雙虎抗跌，友達上漲逾 3%、群創也有 2% 漲幅；鴻海則在平盤震盪；聯發科震盪走跌，跌幅逾 1%，聯電、台達電、日月光、廣達、大立光等則表現疲軟。

台指前 100 中，除了台積電、面板雙虎外，臻鼎 - KY、統一超、信邦、致茂、遠傳、可成、大聯大相對有撐。

國內即日起邊境大鬆綁、入境免檢疫 0+7，航空雙雄利多出盡，股價重挫打入跌停；航運股也受到拖累，中櫃、榮運、志信、漢翔、四維航大跌超過 4%，新興、中航、台船、台航、宅配通等也下跌 2-3%。

觀光股一片慘綠，鳳凰跌停鎖住，雄獅、新天地、華園、夏都跌逾半根停板，雲品、柏文、八方雲集、六福、王品、寒舍、晶華等跌幅逾 2%。其他傳產股方面，貨櫃三雄中僅長榮力守盤上，陽明下跌近 1%，萬海則有 1% 跌幅。