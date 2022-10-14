〈台股盤中〉大漲400點收復萬三 拚站回5日線

台股今 (14) 日在美股強彈帶動下跌深反彈，一度大漲 400 點，回到 13200 整數關卡以上，收復萬三，並挑戰重回 5 日線，而今日估量仍有 2000 億元以上的水準。

雖然美國 9 月 CPI 高於預期，FED 升息三碼已成定局，但也因此讓市場吃下了定心丸，認為通膨已達高峰，美股周四開低走高，也帶動台股今日表現。

台積電法說下修資本支出、調整產能規劃，但利空出盡氛圍下，盤中漲幅超過 5%，回到 400 元之上，聯發科大漲 7%、大立光漲約 5%、鴻海也同步走揚，推升台股表現。

半導體族群來看，晶圓代工廠聯電漲 5%、力積電漲 8%；封測指標日月光投控也漲半根；記憶體的南亞科漲 7%，華邦電、旺宏漲超過 5%；IC 設計相關的瑞昱、矽力 *-KY 也聯袂大漲 5-6%。

此外，ABF 載板表現強勢，欣興、南電雙雙直奔漲停，其餘強勢電子股還有國巨、面板雙虎友達、群創等；但緯穎、微星跌約 2-3%，表現槍對疲弱。

傳產股同樣表態，貨櫃海運三雄回穩，陽明、萬海漲 6-7%，長榮也漲 5%，華新、大成鋼雙雙漲逾半根，台塑四寶同步回神，其中台塑化漲約 4% 表現相對亮眼；不過，航空雙雄股價續疲，開盤股價甚至一度重挫逾 5%。