重磅CPI數據今晚揭曉！歐洲早盤漲跌互見

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 3 分)：

■道瓊指數：上漲 53 點，漲幅 0.18% 至 29314。

■那斯達克 100 指數：下跌 4.5，跌幅 -0.04% 至 10836。

■標普 500 指數：上漲 5.25，漲幅 0.15% 至 3593.75。

今日總經數據：晚間 8：30 美國公布 9 月 CPI 數據，目前市場預期年增率將自 8.3% 下滑至 8.1%。核心 CPI 年增率將自 6.3% 上升至 6.5%。目前市場靜待今晚將公布的 CPI 數據，今日亞洲股市普遍收黑，歐洲早盤漲跌互見。(推薦閱讀：長期投資如何為持股避險？全自動股債配置法報你知)

二、美股盤前關注重點：

1. 達美樂 Pizza (DPZ.US) 季報：達美樂將於今晚盤前發布 Q3 季報，雖說近期宏觀經濟壓力不斷，達美樂股價至今年以來也下滑近 50%，但近期有分析師表示，投資者對於達美樂的擔憂過於悲觀，再加上據調查，市場對於 Pizza 需求正在增加，因此上調達美樂的評級。

2. 達美航空 (DAL.US) 季報：隨著各國陸續解封，目前市場預期載客率將大幅上升至近三年的最高水平。因此市場預期本次 Q3 季度收入為 13.32B (YOY+45.6%)，EPS 預估為 1.53 美元。

3. 貝萊德 (BlackRock, BLK.US) 季報：貝萊德為全球最大的資產管理公司，將於今晚盤前發布季報。受到金融市場的動盪影響，近期瑞銀分析師將貝萊德評級下調至中性評級，主因近期債券市場疲軟，然貝萊德管理的活躍資產中有 61% 為固定收益。

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