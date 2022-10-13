精拓科11/3掛牌上櫃 競拍底價每股40元

IC 設計業者精拓科 (4951-TW) 將在 11 月 3 日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷 3536 張，預計 10 月 14 日至 10 月 18 日競價拍賣，底價為每股 40 元，價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 353 張，10 月 20 日開標，公開申購辦理期間則為 24-26 日。

精拓科表示，儘管通膨、升息使經濟衰退隱憂增加，但公司主攻少量多樣的利基型工業電腦市場，受市況影響相對低，對全年營運仍審慎樂觀，未來將持續開拓車用、網通及利基型高毛利等產品，符合市場未來發展趨勢。

精拓科成立於 2002 年，目前資本額為 3.01 億元，主要產品為混合式 IC 與充電 / 電源管理 IC，包含橋接器 IC、環境監控 IC 及輸出入控制 IC、收發器 IC 及 PD 充電管理 IC，主要應用聚焦利基型工業電腦市場，占比約為 65%，已獲得國內外知名客戶認證。

精拓科去年營收 5.58 億元，毛利率達 68.57%，每股稅後純益 3.95 元，去年每股配發 3.5 元現金股利，配發率高達 89%；今年上半年營收達 3.16 億元，年增 18.06%，毛利率達 70.11%，每股稅後純益 3.17 元，年增 61.73%，已逼近去年全年的 3.95 元。