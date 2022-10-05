10月上旬電視面板全數止跌 32吋全月有機會上漲1美元

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 今 (5) 日公布 10 月上旬面板報價，主流尺寸電視面板價格均與上月底持平，集邦研究副總范博毓表示，在廠商嚴控稼動率、需求轉強下，10 月 75 吋 (含) 以下電視面板價格將可望全面止跌，其中 32 吋電視面板需求轉強力道最為明顯，10 月有機會上漲 1 美元。

范博毓指出，隨著面板廠積極執行減產計畫、電視庫存經過一段時間調整，產業壓力逐漸減緩，且年底促銷旺季也刺激需求轉強，特別是中國品牌對雙十一促銷仍寄予厚望，備貨動能開始增加。

范博毓進一步透露，目前面板廠 10 月給出的 PO (Purchase Order) 報價全線都上調 3-5 美元不等，但因目前正逢中國十一假期，待假期後，預期面板廠與品牌廠仍有一番角力，在價格止跌基礎上，能否調漲價格仍需視品牌廠需求強度而定。

IT 面板方面，范博毓說，目前顯示器面板需求仍偏弱，但面板廠減產已發揮效果，議價空間逐漸縮小，也讓跌幅逐漸收斂，10 月 21.5 吋 (含) 以下的小尺寸 TN 面板因供給減少，將可望止跌，23.8、27 吋等主流尺寸跌幅則估落在 1.5 美元以內，筆電面板同樣呈現跌幅收斂態勢，估 14、15.6 吋 HD TN 面板單月跌幅將收斂至 0.2-0.3 美元，14、15.6 吋 FHD IPS 面板則預計下跌 1-1.2 美元。

總體而言，集邦表示，這波電視面板價格止跌基礎是透過面板廠積極調控稼動率、伴隨需求動能稍稍增強來達成，整體而言止跌漲價的基礎相對較薄弱，雖然 IT 面板價格跌勢也隨著減產效應收斂，但觀察未來 IT 面板產能仍持續擴大，加上中國面板廠新產能將在明年逐步釋放下，產業競爭、下行風險仍在。