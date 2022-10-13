美股重點新聞摘要2022年10月13日

今日操盤前瞻

Fed 9 月會議紀要

美國 9 月 CPI、上周失業金數據

企業財報：台積電 (TSM)、富國銀行 (WFC)、貝萊德 (BLK)、達美航空 (DAL)

美最新版《國家安全戰略》出爐 將中國視為最大地緣政治挑戰

美國最新版《國家安全戰略》週三 (12 日) 出爐，美國總統拜登宣示，美國將中國視為最大地緣政治挑戰，優先事項在於贏得與中國的競爭，儘管美國正致力於遏止一個危險的俄羅斯。在台海議題上，美國不支持台灣獨立，反對任何一方片面改變現狀。閱讀全文...

遭禁令波及 應材下修 Q4 營收預測、估 Q1 有同等影響

應用材料 (Applied Material) 周三 (12 日) 將第 4 季 (本季) 營收預測調降 4 億美元，並警告新年度第 1 季的營收可能也會受到同等影響，原因是美國對中國新一波出口管制措施將影響整個半導體業，並衝擊應材在中國的業績。閱讀全文...

ASML 要求美國員工停止為中國客戶提供服務

美中科技戰升溫之際，先進半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 下令美國員工依循拜登政府的最新規範，停止為中國客戶提供服務。閱讀全文...

傳 3 家美國供應商暫停中國業務 撤離長江存儲駐廠員工

多家媒體周三（12 日）援引知情人士消息報導，美國政府宣布擴大對中國晶片出口的管制後，美國晶片設備供應商應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）與科林研發（Lam Research）開始撤離其在中國長江存儲的駐廠員工，並暫停在中國的業務活動。閱讀全文...

Fed 會議紀要：降通膨仍為首要任務 但政策有適時調整必要

美國聯準會（Fed）周三（13 日）公布的 9 月 20 到 21 日的會議紀要顯示，為讓通膨回落到 2% 的目標，將在短期在把利率提高至限制性水準並維持一段時間，不過有幾位官員認為，調整升息幅度降低對經濟前景不利的風險非常重要。閱讀全文...