Stellantis墨西哥廠同意承認獨立工會 終結USTR調查

在同意承認獨立工會後，汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 墨西哥子公司預計幾天內就會解決來自華盛頓的壓力。當地勞工將此舉歸因於美國根據最近的貿易協定施加的壓力。

Stellantis 擁有的 Teksid Hierro de Mexico 子公司表示，該投訴指控位於北部邊境的 Coahuila 州一家汽車零件廠存在侵權行為。這項投訴將在不提交爭議小組的情況下結束。

《路透》報導，美國貿易代表辦公室 (USTR) 發言人對此表示，USTR 正與墨西哥政府依據 2020 年美墨加協議 (USMCA) 就此事進行談判，並將在未來幾天提供更多訊息。

自 2014 年以來，該廠員工就指責 Teksid 與強大的工會 CTM 勾結，以阻止他們選舉獨立工會 The Miners，而在 USMCA 協議下結束該案代表墨西哥史上最長的勞資衝突之一告一段落。

最近幾周，Teksid 承認 The Miners 是合法工會，並同意以後付方式重新雇用 36 名勞工。這些人因支持獨立勞工組織而被解僱。

此案將成為自去年通用汽車 (GM-US) 的墨西哥 Guanajuato 州工廠發生第一起案件以來，第四家依 USMCA 解決投訴的公司。

美國勞工當局於 6 月 6 日就涉嫌侵犯人權的行為依 USMCA 提出投訴，要求墨西哥官員進行調查。Teksid 和 The Miners 於 7 月 11 日達成協議。