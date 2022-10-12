英國8月經濟意外萎縮 加劇經濟衰退擔憂

英國經濟 8 月份意外發生萎縮，為 3 個月來第 2 次，並加劇了英國衰退的可能性。

英國國家統計局周三 (12 日) 公布，由於製造業大幅下滑，服務業也小幅萎縮，造成 8 月經濟產值下降 0.3%。經濟學家此前預期，經濟將在 8 月停滯，但不會隨著企業和家庭成本的增加而萎縮。

這一數據也顯示，英國必須足夠幸運，才可能避免第三季經濟整體下滑。

英國 GDP 第三季若要持平，就需要在 9 月實現 1.1% 的成長，但這可能性不大，因為女王伊麗莎白二世去世，已導致 9 月放假日增加。大多數經濟學家估計，9 月產值大幅下降。

在各項數據中，只有建築業上漲。整體服務業下降 0.1%，其中，面對消費者的服務業降 1.8%。製造業下降 1.6% ，包括生產下跌 1.8%。

英國物價正以 40 年來最快的速度上漲，並超過了薪資的增長速度，迫使人們下調支出預算。此前，英國央行表示，預計英國將在年底前陷入衰退。

Institute of Directors 首席經濟學家 Kitty Ussher 表示，隨著家庭調整支出以應對通膨壓力，現在有明顯證據表明，面向消費者的行業面臨困難。

畢馬威英國首席經濟學家 YaelSelfin 指出，英國經濟在衰退邊緣搖搖欲墜，英國央行提高基本利率的前景，以及對不穩定的房地產市場的擔憂，可能會導致英國 2023 年 GDP 下降多達 1.6%。

英國財政大臣 Kwasi Kwarteng 認為，俄羅斯總統普丁對烏克蘭的攻擊，是拖累英國經濟的最大因素，這一行動導致能源上漲，讓各國都面臨著挑戰。

工黨反對派指責政府擾亂經濟，並引發市場利率急劇上升。