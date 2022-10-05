南韓通膨連續第二個月下降 關注央行下周利率決策

南韓 9 月通膨率連續第二個月下降，並寫下四個月來最小升幅，顯示貨幣緊縮開始對需求帶來壓力，最新數據可能會加劇央行下周是否大幅升息的辯論。

統計廳周三（5 日）公布的數據顯示，9 月消費者價格指數（CPI）較一年前攀升 5.6%，升幅比 8 月的 5.7% 小，也符合經濟學家預期。

據統計廳分析，石油和蔬菜、水果等農產品價格漲幅縮小，促使 CPI 漲幅回落，其中石油類產品漲勢趨緩產生較大作用。統計廳說，必須關注石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產決定對石油類產品的影響。

Shinhan Bank 經濟學家 So Jaeyong 說：「由於核心通膨看起來仍不穩定，央行不會認為跡象正在閃綠燈」。他預測下周央行將升息 50 個基點。

南韓央行下周三將公布最新利率決策，目前基準利率為 2.5%。央行面臨升息 2 碼（50 個基點）的壓力，以縮小與美國聯準會（Fed）的差距。

美國大幅升息以遏止通膨，如今南韓央行的升息步調已落後。美韓利率差距導致韓元匯價跌至 13 年低點，提高進口成本，可能加重通膨壓力。

隨著新冠肺炎疫情對經濟的影響減弱，消費者對餐飲和旅行的需求激增，今年通膨隨之加速。不斷上漲的物價，又鼓勵勞工要求更高工資，助長「薪資 / 物價螺旋」。明年南韓將把最低工資提高 5%。