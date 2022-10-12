穩房市！中國各地政府出「大招」 大手筆收購新屋

在中國房市景氣低迷之際，蘇州、濟南、鄭州、湖州等地政府親自下場或鼓勵國企收購滯銷房，其中蘇州市政府擬買下 1 萬套新屋，以減緩建商資金壓力，提振購屋者信心。

近日，一份蘇州市政府部門擬「定向回購部分新房項目」的專家會議紀要廣為流傳，此紀要提及蘇州擬對六個區、四個縣市回購約 1 萬套新屋。財聯社周二（11 日）報導，相關部門已回購部分建案房源，涵蓋越秀悅見雲庭、萬科東方雅苑等建案。

越秀悅見雲庭置業顧問表示，蘇州相關部門已回購 200 多套房源，不清楚政府是否會繼續收購新屋。現在建商仍在市場公開售屋。

濟南市國資委官網於 9 月 5 日發文，提及濟南城市發展集團將在全市收購 3,000 套房源，用於租賃儲備住房，資金來源為自籌資金。

湖州市政府在 8 月 15 日發布通知，鼓勵國企收購滯銷房。鄭州市政府也在 7 月下旬說，將購買銷售困難的現房、準現房。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂說：「當前房地產市場承壓的環境下，地方政府收購商品房的首要目的，是穩定市場。首先政府批量購買商品房，能夠實現快速去庫存，直接減輕房企的資金周轉壓力；其次，房企回籠資金後，大幅降價售房的動力降低，對於穩定房價有積極作用。」

許小樂進一步表示，政府回購商品房的用途多元，一方面房源可直接用作人才房、保租房，落實多主體供給，另一方面，市場回暖後，政府可把部分房源交給建商代售，建商也能買回房源，促進房市平穩運行。

諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙則說：「雖然回購商品房短時間內能夠對市場起到利多作用，緩解房企現金流緊缺的局面，但長遠看，房地產市場的修復，還需購房者恢復信心。」