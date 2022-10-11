新一代iPhone SE將搭載6.1吋螢幕 沿用指紋辨識功能

顯示器供應鏈顧問公司 DSCC 分析師 Ross Young 近期指出，預計 2024 年亮相的 iPhone SE 4 螢幕將擴大至 6.1 吋，並採用以往缺口瀏海設計，另外，市場傳出有可能沿用過去的指紋辨識功能。

Young 指出，蘋果 (AAPL-US) 新一代 SE 將不會最新的膠囊瀏海，意味著將不會導入動態島設計；市場同時盛傳，新一代 iPhone SE 將不會導入 Face ID ，可能沿用過去指紋辨識以降低成本。

不過，天風國際分析師郭明錤指出，蘋果正計劃像 iPad Air、iPad mini 般，將 iPhone SE 增添側邊觸控 ID 按鈕。其他蘋果爆料者 MyDrivers 和 Jon Prosser 則認為，SE 4 設計將類似 iPhone XR，使用 6.1 吋螢幕並去除指紋觸控改為 Face ID。

其他 iPhone 消息方面，海通國際證券分析師 Jeff Pu 近日指出，預計 2024 年 iPhone 新機都還是會採用高通的數據機晶片，代表蘋果 5G 數據機晶片可能要 2025 年後才有機會亮相，

Pu 說道，iPhone 15 將採用高通驍龍 X70 數據機晶片，逾 iPhone 16 搭載高通未來將發布的驍龍 X75 晶片，X75 預計將使用台積電的 4 奈米製程工藝。