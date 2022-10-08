陽明9月營收279億元探15個月低點 2年多來首見年減

陽明 (2609-TW) 公告 9 月營收，因市場需求減弱致運價持續下跌，營收 279.74 億元，月減 20.3%、年減 15.8%，寫 15 個月新低，也是睽違 26 個月、營收首見年減；第三季營收 998.12 億元，季減 8.8%、年增 4.6%；累計前三季營收 3159.64 億元，年增 36.8%。

陽明表示，全球通膨對市場需求造成影響，碼頭工人勞資問題造成部份港口罷工行動，加上美西勞資談判進展緩慢，顯示供應鏈仍存在不確定性。另一方面，隨著中國十一長假到來，且時序逐漸進入淡季，歐美大型零售商在積極去庫存後貨量是否回穩也值得觀察。

市場供需來看，陽明表示，根據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，今年預估供給成長為 4.4%、預估需求成長為 0.9%；明年預估供給成長為 8.2%、需求成長 2.7%。

市場運價方面，截至 9 月 30 日，SCFI(上海航運交易所綜合指數)，當週指數數據為 1923，較上月下跌 32%，跌幅擴大。各航線運價，西北歐線每 TEU 2950 美元，月跌 31%；地中海線每 TEU 2999 美元，月跌 37%；美西線每 FEU 2399 美元，月跌 39%；美東線每 FEU 6159 美元，月跌 26%。