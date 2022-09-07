〈進出口統計〉封控、限電拖累 我對中、港前8月出口跌破4成 探17年來同期低

受防疫封控、限電與經濟放緩影響，根據財政部統計，我對中國大陸與香港 8 月出口值 151.2 億美元、年減 9.9%，創近 40 個月以來最大減幅；統計前 8 月我對中港的出口比重更已跌破 4 成、降至 38.8%，是近 17 年來同期新低紀錄。

財政部統計處處長蔡美娜分析，我對中港出口表現轉弱，主要與中國疫情封控、限電政策拖累經濟衰退有關，加上中國房地產危機等因素影響，導致我對中港市場出口轉弱衰退。

而東協與日本市場則相對穩健，其中對東協單月出口值 71.5 億美元，較去年同月增加 10.7 億美元、年增 17.6%，其中資通與視聽產品增加 1.7 億美元，增幅高達 7 成，研判應與中國防疫封控，訂單轉移有關；對日本單月出口值 29.2 億美元，較去年同期增加 4.1 億美元、增幅 16.2%。

另外，我對美、歐兩大市場出口也持續成長，統計顯示，我對美國出口值 61.3 億美元，較去年同期增加 1.4 億美元、年增幅 2.3%；對歐洲出口值共 35.3 億美元，較去年同期增加 0.9 億美元、年增 2.6%。

儘管對歐美出口仍持續成長，但蔡美娜也說，8 月我對歐美兩大市場的出口年增幅已降至 2.6%、2.3%，兩大市場降幅同步創下超過 20 個月以來低點，顯示通膨與升息對出口的壓力已逐漸浮現。

根據財政部統計，今年前 8 月我對五大市場出口規模均創歷年同期新高，其中對中國大陸與香港出口 1282.1 億美元，年增 6.0%，對東協出口 562.3 億美元、年增 22.8%。

另外，對日本出口 223.5 億美元、年增 20.0%，對美出口 512.4 億美元、年增 24.9%，對歐洲出口 281.4 億美元、年增 15.7%。

