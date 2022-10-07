〈電信攻ESG〉中華電積極提升綠色採購 長期金額占比過半

台灣通訊學會今 (7) 日舉行 2022「淨零碳排永續未來」研討會，三大電信分享淨零碳排的執行情況。中華電 (2412-TW) 財務長陳宇紳表示，為達到 2050 年碳排量比 2020 年減少 50%，在綠色採購部份，去年已占總採購金額逾 2 成，未來會占整體採購比例過半。

中華電目標 2030 年碳排會比 2020 年減半外，IDC 機房將全面使用再生能源；2040 年則是 100% 使用再生能源；2050 年達到淨零碳排，並以五大策略著手，包括再生能源、科技化節能減碳、數據化智慧管理、循環經濟、綠色供應鏈等。

其中，在綠色供應鏈部分，陳宇紳說，由於每年向國內、外供應商採購軟硬體金額與數量龐大，因此自 2019 年開始進行綠色採購，未來長期綠色採購金額則會占整體比例超過 50%。

回顧中華電綠色採購狀況，2019 年綠色採購金額達 10.24 億元，占總採購金額比例 2.47%；2021 年綠色採購金額攀升至 149.94 億元，占總採購金額約 22.37%。

另外，再生能源方面，短期也會採購陸風、光電等再生能源，預計今年供電量達 2200 萬度、2023 年起供電將翻倍至 6200 萬度。同時擴大太陽光電，包括自建、代建、租購等。