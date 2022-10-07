群創9月營收回溫 Q3達480億元探12年來單季新低

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收達 170 億元，月增 11.1%、年減 42.4%，終止連兩個月下滑，但第三季營收仍下滑至 480.15 億元，季減 17.1%、年減 48.4%，創下 2010 年以來單季低點，前三季營收則達 1758.03 億元、年減 34.9%。

出貨方面，群創 9 月大尺寸出貨量約 923 萬片、月增 6.7%，中小尺寸出貨量則約 2348 萬片、月增 5.7%，第三季大尺寸面板出貨約 2613 萬片，季減 19.5%，較原預期擴大，中小尺寸出貨量則約 6866 萬片、季減 18.5%。

展望後市，群創認為，電視面板供需近期已回復至較健康水準，預期大尺寸電視面板價格將在第四季止跌，其他尺寸報價也可望跟進，不過整體市況變數仍相當多，認為市場供需要再觀察，但隨著中國十一長假、雙 11、歐美消費旺季到來，均有助需求端表現。

群創進一步補充，隨著各大面板廠陸續減產已使供給面明顯調整，期望明年第一季接單能夠回升，希望產業能在明年上半年逐漸擺脫減產狀況。

群創配合減資作業，將暫停交易至 10 月 7 日，新股預計下周二 (10 月 11 日) 上市買賣，減資過後，群創資本額將降至 955.65 億元。

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 9 月營收達 8.32 億元，月減 1.67%、年減 5.35%，第三季營收 25.71 億元，季減 1.26%、年減 4.6%，累計前三季營收達 77.66 億元，年增 2.5%。