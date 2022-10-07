元太9月營收29.47億元締新猷 Q3、前三季同創高

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收，反映電子紙需求暢旺，加上新產線陸續到位下，單月營收再寫歷史新高紀錄，衝上 29.47 億元，月增 6.5%、年增 57.5%，也帶動第三季、前三季營收同步創高。

元太第三季營收達 81.04 億元，季增 8.7%、年增 84.3%，累計前三季營收達 215.17 億元，年增 67%。

展望下半年，元太表示，面對全球經濟變化，下半年消費市場確實較為疲軟，預期電子書閱讀器出貨量將受衝擊，但全年來看仍可望優於去年，加上電子紙貨架標籤 (ESL) 需求續強，因此，對今年營運還是樂觀，且在新產能逐步開出下，全年可望逐季成長。

元太近年擴產皆以上游材料為主，去年通過建置的四條材料產線，前三條都已陸續投產貢獻，第四條則預計會在明年首季上線，且因應未來成長，元太也正式拍板在新竹新廠辦大樓建置第 5 條、第 6 條電子紙薄膜產線，同時規劃在桃園觀音、揚州既有廠房旁，擴建新廠持續擴充材料產能。

值得關注的是，元太上月底也公告，為強化電子紙生態圈布局，將策略參與驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 私募普通股，集團總投資金額不超過 2.2 億元，預計取得近 35% 股權，深化策略合作關係，若順利通過，元太將成為聯合聚晶單一最大股東。